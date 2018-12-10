شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن إحباط مؤامرة لشن هجومين فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق اليوم الاثنين إحباط مؤامرة لمتشددين مقرهم سوريا لشن هجومين هذا العام ضد أماكن عبادة ومواقع للجيش اللبنانى. وأضاف فى مؤتمر صحفى تلفزيونى إنه تم التخطيط للهجومين من محافظة إدلب السورية التى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتم تحديد موعدهما ليتزامنا مع الانتخابات العامة اللبنانية التى جرت فى مايو. وقال إن قوات الأمن الداخلى اللبنانية رصدت الخطة وأحبطتها وإن البلاد مازالت آمنة للمواطنين والزائرين.

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