شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يرد على خرق مجموعات إرهابية لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت وحدات الجيش السورى العاملة فى ريف حماة الشمالى بالأسلحة المناسبة على اعتداءات المجموعات الإرهابية ومحاولات تسللها باتجاه النقاط العسكرية التى تحمى المدنيين فى القرى والبلدات الآمنة وأوقعت فى صفوفهم قتلى ومصابين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدة من الجيش السورى رصدت محاولة تسلل مجموعة إرهابية من قرية معركبة بريف حماة الشمالى باتجاه نقطة عسكرية فى المنطقة وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى مقتل وإصابة معظم أفرادها.

وأضافت الوكالة أن وحدة من الجيش متمركزة فى قرية المغير بريف منطقة محردة الشمالى دمرت نقطة محصنة بمن فيها لإرهابيى التنظيم ما يسمى "أحرار الشام" فى محيط قرية تل الصخر اعتدت بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية فى خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح فى إدلب.

وفى اتجاه الغرب من مدينة صوران نفذت وحدة من الجيش رمايات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة ومدافع الهاون ضد نقاط محصنة للمجموعات الإرهابية رداً على اعتدائها على نقطة عسكرية متمركزة فى محيط قرية المصاصنة مبينا أن الرمايات أدت إلى تدمير منصتى رشاش ومدفع هاون ومقتل الإرهابيين العاملين عليهما.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة من الجيش العاملة بريف حماة الشمالى نفذت أمس الأحد عمليات مركزة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية فى بلدة اللطامنة وقرية معركبة وقضت على مجموعة إرهابية حاولت التسلل باتجاه نقطة عسكرية فى محيط بلدة صوران.

وتتصدى وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالى لمحاولات المجموعات الإرهابية المتكررة خرق اتفاق منطقة المنزوعة السلاح فى إدلب عبر التسلل والاعتداء على القرى والبلدات الآمنة والنقاط العسكرية فى المنطقة.