شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن سعودي رئيساً لمركز طبي شهير بأمريكا بسبب كفاءته والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - متابعات:

اخُتير الطبيب السعودي محمد الدوسري مؤخراً، رئيساً لمركز العلوم العصبية للأطفال بمستشفى كليفلاند كلينك في ولاية أوهايو الذي يعد أحد أشهر المستشفيات بأمريكا.

وقال الدوسري إنه تخرج في الولايات المتحدة عام 2002، ثم عاد وعمل بالمملكة مدة 10 سنوات، ثم انتقل مجدداً إلى أمريكا وعمل طبيباً استشارياً، قبل أن يلتحق بمستشفى كليفلاند كلينك في أوهايو منذ 4 سنوات، وتم اختياره قبل أيام قليلة رئيساً لمركز العلوم العصبية للأطفال بالمستشفى.

وأكد خلال مقابلة مع برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” أمس الأحد، أن سبب تفوقه حتى بلوغه ذلك المنصب يرجع لعمله بجد في المستشفى والتعاون مع زملائه، مؤكداً تطلعه مع فريق الأطباء بالمستشفى ليصبح المركز أحد أشهر مراكز العلوم العصبية للأطفال على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه لا يزال على الخليج 365 وتعاون دائمين مع المؤسسات الصحية السعودية، حيث شارك أخيراً في مؤتمر الابتكار الصحي بمدينة الملك عبدالعزيز.