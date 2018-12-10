شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب القبول في 1000 وظيفة موسمية للشباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فتح مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة, ممثلاً في برنامج “شباب مكة في خدمتك” اليوم, باب القبول في التوظيف لموسمي رمضان والحج لهذا العام 1440هـ البالغ عددها “1000 وظيفة” موسمية ويستمر حتى آخر شهر ربيع الثاني الجاري.

ودعا مدير البرنامج سعود الرحيلي الشباب والشابات الراغبين في شغل هذه الوظائف الموسمية التسجيل على الرابط التالي:

http://shbabmakkah.com.

وأشار إلى أن الأنشطة تشمل خدمة الطائفين, وطهر بيتي بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, وكذلك إرشاد التائه بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين والتوعية بحق الطريق بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة وكذا الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي, ونشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بمكة المكرمة علاوة على رعاية الحجاج المرضى المنومين بالشراكة مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة بالإضافة إلى عدد من الحملات التطوعية.

وبين أن شباب مكة خدموا طيلة 14 عاماً الماضية أكثر من 11 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين.