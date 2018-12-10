شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم البحريني يصدر قرارًا بإلغاء الواجبات المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اعتمد وزير التربية والتعليم البحريني، الدكتور ماجد بن علي النعيمي، توصية لجان التطوير بجعل الواجبات المدرسية جزءاً لا يتجزأ من الحصص الدراسية والأنشطة المدرسية، والاستعاضة عن الواجبات المنزلية بالتطبيقات العملية اليومية التي تُنفذ في نهاية كل حصة دراسية، بما يسمح بتعزيز المعارف والمهارات، وتثبيت المعلومات، والإجابة عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم.

وأوضح الوزير أن هذا القرار سوف يكون معززاً بعدد من الإجراءات البديلة التي تقوم على زيادة الاهتمام بالتطبيقات العملية، تحت إشراف المعلم، لربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.