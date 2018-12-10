ناديا مراد الحائزة على نوبل للسلام تطالب بتوفير حماية دولية للأيزيديين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ناديا مراد

ناشدت الشابة الأيزيدية ناديا مراد لدى تسلمها جائزة نوبل للسلام الاثنين في أوسلو المجتمع الدولي حماية شعبها والعمل على تحرير آلاف النساء والأطفال الذين لا يزالون في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت ناديا، السبي السابقة لدى تلك الجماعة المتطرفة، "اذا كان المجتمع الدولي يريد حقاً مساعدة ضحايا هذه الابادة الجماعية (...) فيجب أن يوفر لهم حماية دولية". وأضافت الشابة البالغة من العمر 25 عاماً، "من غير المعقول" ان العالم لم يبذل مزيداً من الجهد لتحرير أكثر من 3000 أيزيدي لا يزالون محتجزين لدى "داعش".