السودان.. مقتل 5 مسؤولين في تحطم مروحية

دبي - بواسطة محمد فارس لقي خمسة مسؤولين محليين سودانيين على الأقل بينهم والي الغضارف مصرعهم في تحطم مروحية كانت تقل وفدا حكوميا قرب حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا، وفقا لفرانس برس نقلا عن أجهزة إعلام رسمية. © Other-Social Media والي الغضارف الميرغني صالح

وأكد التلفزيون الرسمي مقتل والي الغضارف الميرغني صالح وأربعة مسؤولين آخرين إثر سقوط طائرة في منطقة القلابات" دون تحديد عدد ركاب المروحية.

وتحدثت وكالة الأنباء السودانية من جهتها عن مقتل ستة مسؤولين وسقوط عدد من الجرحى، من دون أن تضيف تفاصيل.