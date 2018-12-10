شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفشى وباء الكوليرا مجددا فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية فى اليمن، ليزى جريندى، من احتمال تفشى وباء الكوليرا مجددا فى اليمن.
وقالت جريندى- أثناء منتدى الأمن الإماراتى فى أبو ظبى، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، إن: "الأزمة الإنسانية هناك أصبحت مثار قلق، ونحن قلقون من الأوضاع التى يواجهونها، موضحة أن 200 ألف شخص مازالوا فى مدينة الحديدة، وأن أكثر من 25 % من أطفال الحديدة يعانون من سوء التغذية.
وأعربت منسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز جراندى، فى وقت سابق، عن تقديرها لكل ما تقدمه الحكومة الشرعية من تسهيلات لعمل المنظمات الإنسانية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ملتزمة بالقرارات الدولية ولا تعترف إلا بالحكومة الشرعية وأنها لم ولن تقم بتوقيع أى اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع الانقلابيين.
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