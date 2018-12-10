شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى يقول إنه بحث سوق النفط مع نظيره الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح على موقع تويتر إنه بحث أوضاع سوق النفط مع نظيره الأمريكى ريك بيرى اليوم الاثنين فى الظهران بالسعودية. وأضاف أنهما ناقشا أيضا "فرص التعاون فى المجال التقنى بين البلدين".

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