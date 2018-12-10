شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن: لا نقبل بمهمة حفظ سلام فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى لرويترز اليوم الاثنين إن مدينة الحديدة الساحلية ينبغى أن تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا مضيفا أن الحكومة مستعدة بقبول دور للأمم المتحدة فى الإشراف على الميناء.
وقال اليمانى، وهو أيضا رئيس وفد الحكومة فى محادثات سلام مع الحوثيين فى السويد، إن الحكومة مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة فى فرع البنك المركزى بالمدينة.
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