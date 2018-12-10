شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفرض وترفع الحظر عن استيراد منتجات غدائية من 6 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية اليوم الاثنين، بفرض الحظر عن استيراد مواد ومنتجات غذائية من 4 دول ورفع الحظر عن استيرادها من دولتين.

وقال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية فى الهيئة المهندس عادل السويط- فى بيان اليوم- أن اللجنة العليا أوصت خلال اجتماعها الـ14 للعام الحالى، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية قررت الحظر على استيراد منتج الخس الرومانى من الولايات المتحدة، بسبب تفشى بكتيريا (الإشريكية القولونية)، وحظر استيراد جميع أنواع لحوم الماعز، والأبقار، والأغنام الطازجة، والمبردة، والمجمدة، بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من إيطاليا وناميبيا، بسبب تفشى مرض الجمرة الخبيثة.

وأوضح أنها قررت حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة، فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من إيران بسبب تفشى مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قررت رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الماعز، والأبقار، والأغنام الطازجة، والمبردة، والمجمدة، بكافة أشكالها ومنتجاتها ومشتقاتها من أوكرانيا والمجر، بسبب انتهاء تفشى مرض الجمرة الخبيثة.