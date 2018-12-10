المجموعات الإرهابية تخرق اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح... والجيش السوري يرد

ورصدت وحدة من الجيش محاولة تسلل مجموعة إرهابية من قرية معركبة بريف حماة الشمالي باتجاه نقطة عسكرية في المنطقة وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى مقتل وإصابة معظم أفرادها، وفقا لوكالة "سانا".

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ودمرت وحدة من الجيش السوري في قرية المغير بريف منطقة محردة الشمالي نقطة محصنة بمن فيها لإرهابيي تنظيم ما يسمى "أحرار الشام" في محيط قرية تل الصخر اعتدت بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وتم التعرف من بين قتلى الإرهابيين على محمد الرزوق وإبراهيم أحمد الخليل وخالد الأطرش.

ونفذت وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي أمس عمليات مركزة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية في بلدة اللطامنة وقرية معركبة وقضت على مجموعة إرهابية حاولت التسلل باتجاه نقطة عسكرية في محيط بلدة صوران.

وتتصدى وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي لمحاولات المجموعات الإرهابية المتكررة خرق اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب عبر التسلل والاعتداء على القرى والبلدات الآمنة والنقاط العسكرية في المنطقة.