إسرائيل تفاجئ دولة خليجية: طلبكم مرفوض... والرقابة العسكرية تتكتم

ونقلت "كان"، عن مصادر عسكرية قولها إن السلطات الإسرائيلية درست الطلب، لكنها قررت في نهاية المطاف عدم تزويد الدولة الخليجية بالطائرات. وأضافت أن الرقابة العسكرية منعتها من نشر اسم الدولة، وفق ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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ولفتت الهيئة إلى أن الدولة المشار إليها قررت في أعقاب الرفض الإسرائيلي شراء طائرات دون طيار مشابهة من الصين.

ورفضت وزارة الدفاع التعليق على تقرير "كان".

ورغم أن الدولة المشار إليها لم تُذكر في التقرير الإسرائيلي، إلا أن صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية ذكرت في أبريل/نيسان الماضي، أن الإمارات اشترت خلال العام 2017، طائرات صينية دون طيار استخدمتها في تنفيذ عمليات اغتيال في اليمن، منها اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، صالح الصماد.

والطائرات الصينية المشار إليها من طراز "وينغ لونغ 2"، وهي طائرة دون طيار مسلحة بصواريخ هجومية، تحاكي طائرة "إم كيو —9ريبر" أمريكية الصنع، ومن المعروف أن السعودية والإمارات فقط هما من يستخدمانها في الخليج.