وزير الخارجية اليمني: لا نقبل مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الحديدة

وقال اليماني لرويترز، وهو أيضا رئيس وفد الحكومة في محادثات سلام مع الحوثيين في السويد، قال إن الحكومة مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمدينة.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قد قدم مبادرة للفريقين المتحاورين في مشاورات السلام بالسويد، تتكون من 13 بندا، بشأن مدينة وميناء الحديدة غربي اليمن.
وتنص الخطة على "وقف شامل للعمليات العسكرية في المدينة بما فيها الضربات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة وانسحاب جميع الوحدات والمليشيات خارج المدينة ومينائها وميناء الصليف ورأس عيسى"، كما شددت على وقف استقدام أي تعزيزات للطرفين.
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