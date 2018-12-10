10 أغذية تمنع ظهور علامات الشيخوخة على البشرة

تعاني كثيرات من مخاطر الشيخوخة، خاصة مع بدء معدل البروتين المسؤول عن ليونة البشرة "الكولاجين" بالانخفاض في الجسم بعد سن الـ25، لذا من المهم تعويضه بطرق طبيعية بعيدا عن مستحضرات العناية بالبشرة التي تستخدم لإخفاء الخطوط الرفيعة وعلامات التقدم في السن، كونها موادا كيماوية.

وكشفت أبحاث أجريت عن 10 أنواع من الأغذية التي تمنع الشيخوخة، يفضل تناولها بشكل دوري لتعزيز بروتين الكولاجين، كما أنها بديل جيد لمستحضرات العناية بالبشرة والعلاجات التجميلية التكميلية المكلفة، حسب موقع "العربية".

١- سمك السلمون

من أغنى الأسماك بالزنك والأحماض الدهنية الذي يؤمن البروتينات الضرورية لتصنيع كولاجين البشرة، وأيضا يعالج مشكلة الأرق والتي تتسبب في ظهور مشكلة الخطوط الرفيعة للبشرة.



٢- الخضروات الخضراء





الخضروات الخضراء، مثل البروكلي والبازلاء واللوبياء، تشكل وسيلة فعالة لمنع ظهور علامات شيخوخة البشرة التي تسببها أشعة الشمس الضارة.

٣- فاكهة الأفوكادو





تحتوي فاكهة الأفوكادو على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة، وتعمل على تخفيف أعراض الشيخوخة على البشرة.

٤- البيض





البيض غني بالكبريت، الذي يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين للبشرة.

٥- الثوم





الثوم غني بالكبريت وينقي المسام ويقشر البشرة ويكافح الشيخوخة.

6- الفاكهة الحمراء





البطيخ أو الفاكهة الحمراء غنية بمادة الليكوبين المضادة للأكسدة فتؤخر شيخوخة البشرة وتقلل انكماشات البشرة.

7- مرق عظام البقر





يعد مرق عظام البقر من أكثر الأغذية الغنية بمادة الكولاجين.

8- الكيوي





الكيوي غني بفيتامينات C، A، E التي تسهم في محاربة الشيخوخة.

9- الجزر





يحافظ الجزر على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة لأنه يكافح علامات التقدم بالسن التي تظهر على البشرة، وأيضا لاحتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين A.

10- الحليب ومشتقاته

يحتوي الحليب ومشتقاته على الحوامض الأمينية المساعدة في إنتاج الكولاجين في الجلد، ويعمل على شد البشرة وتخليصها من علامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة.



