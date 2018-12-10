حساب_المواطن .. إيداع الدفعة 13 يتواصل حتى نهاية اليوم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

بدا صباح اليوم الإثنين إيداع الدعم المخصّص للدورة الثالثة عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الإثنين.

وأكّد البرنامج، في وقت سابق، أمس، أن الإفصاح بشكلٍ دقيق عن إجمالي الدخل يمكّن المستفيد من معرفة استحقاقه الصحيح.

وكانت الدفعة الثانية عشرة لشهر نوفمبر الماضي قد بلغت 2.4 مليار ريال، حيث بلغ مجموع ما تمّ إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية بدءاً من الدفعة الأولى في ديسمبر من العام الماضي، حتى الدفعة الثانية عشرة أكثر من 27.5 مليار ريال.

وتضمنت دفعة شهر نوفمبر الماضي 3.6 مليون مستفيد رئيس؛ 8.4 مليون تابع، وبإجمالي 12.1 مليون مستفيد وتابع.

وشملت الدفعة الثانية عشرة إيداع تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين في "حساب المواطن", وذلك بعد أن تمّت دراسة طلباتهم، والتأكّد من صحة بياناتهم، وبلغ مجموع ما صُرف من تعويضات في هذه الدفعة 19.9 مليون ريال.

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