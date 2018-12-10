شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذية منظمة التحرير تعقد اجتماعا الخميس لبحث الخطوات الفلسطينية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ستعقد اجتماعا لها، الخميس المقبل، لدراسة وبحث الخطوات الفلسطينية المقبلة، وخاصة على ضوء التحركات الأمريكية الأخيرة فى الأمم المتحدة لإدانة النضال الفلسطينى.

وأضافت عشراوى فى تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاثنين، أن اللجنة ستبحث فى آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزى حول العلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وملف المصالحة الوطنية، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الوضع المأساوى فى قطاع غزة، الذى تستغله أمريكا وإسرائيل.

وأوضحت أن هناك مجموعة من اللجان المنبثقة لتنفيذ قرارات المجلس المركزى قدمت عدة أوراق واقتراحات وأفكار تتعلق بآلية تنفيذ وتطبيق قرارات المركزى بما لا يضر بالقضية الفلسطينية دون أن يكون تنفيذ أى من هذه القرارات يغلق أبوابا آخرى على فلسطين.

وحذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية وخطورة المرحلة التى تمر بها، داعية إلى رص الصفوف والتصرف بحكمة ودراية وبذكاء أمام الهجمة الأمريكية الإسرائيلية.

وحول المؤتمر الدولى أشارت عشراوى إلى استمرار الاتصالات مع عدة دول وخاصة فرنسا التى دعت لهذا المؤتمر، إلا أن هذه الاتصالات أو المشاورات ما زالت فى مراحلها الأولى، مشيرة إلى أن المطلوب من دول العالم ليس فقط إصدار بيانات حول حل الدولتين بل الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم الدعم لذلك على ضوء المعادلة الأمريكية الإسرائيلية الجديدة.