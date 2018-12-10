مصدري الحبوب الزيتية: ملتزمون بزيادة الصادرات وجلب المزيد من العملات الحرة

شهاب محمد - الخرطوم - الفول السوداني الخليج 365 : أكدت شعبة مصدري الحبوب الزيتية بالغرفة القومية للمصدرين أن سعر آلية صناع السوق المحدد بـ(47.5) جنيه للدولار هو السعر الحسن المناسب للمصدرين، وأكد رئيس الشعبة “محمد عباس” وطنية المصدر وعدم رغبته في زيادة السعر لانعكاسه سلباً على معيشة المواطن، وقطع بالتزام الشعبة بزيادة الصادرات وجلب المزيد من العملات الحرة بما يدعم ميزان المدفوعات وينعش العملة الوطنية، مع الالتزام باستيراد السلع ذات الأولوية القصوى وفقاً لموجهات الدولة، فيما وعد رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “معتز موسى” لدى لقائه أمس (الأحد)، بالوزارة شعبة مصدري الحبوب الزيتية وشعبة مصدري اللحوم بالغرفة القومية للمصدرين بمشاركة وزير الدولة بالمالية د.”مسلم الأمير” ووكيل المالية “عمر فرج الله”، وعد بمعالجة معوقات الصادر بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن ويحقق أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشود، واستمع الوزير إلى شرح مفصل من الشعبتين حول المعوقات التي تعترض الصادر في مجالهما، ووعد بالسعي لمعالجة المعوقات المتمثلة في التعامل مع حصيلة الصادر بما يسمح بزيادة انسياب الصادرات بصورة أكبر، وضعف آليات المناولة بالموانئ وتسريع إكمال إجراءات صادر الفول السوداني مباشرة لجمهورية الصين بالتنسيق يبن جهات الاختصاص المعنية، وتطوير قدرات الصادر في مجال اللحوم ومعالجة العقبات.

من جانبه أكد النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي “يحيى جنقول” اهتمام البنك بالسعي لتحقيق السعر المجزي للمصدر عبر البنوك التجارية.

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