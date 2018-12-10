التونسي الزلفاني يصرّح قبل لقاء اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مدرب المريخ السوداني، يامن الزلفاني، اليوم الأحد، إنه جاء إلى الجزائر، من أجل الفوز على اتحاد العاصمة، في ملعب الخامس من يوليو، لحساب إياب دور الـ16، في كأس زايد للأندية العربية الأبطال، غدا.

وأوضح الزلفاني، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “رغم فوزنا بأربعة أهداف لواحد ذهابًا، إلا أننا لم نضمن التأهل بعد”.

وتابع: “لذا فإن قدومنا إلى الجزائر، هو من أجل الهجوم وتحقيق الفوز، وليس الركون للدفاع