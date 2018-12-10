الإعلام الإيراني يتحدث عن فشل القمة الخليجية وإهانة أمير قطر... والإمارات ترد

ودعت القمة الخليجية إلى ضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك من أجل تخطي التحديات التي تواجهها دول المجلس. كما أعلن مجلس التعاون الخليجي ، في ختام القمة، عن ترحيبه بقرار تأسيس قوة عسكرية مشتركة وتعيين قائد لها.



مؤسسة باقة وناجحة

وأكد قرقاش أن مجلس التعاون الخليجي "مؤسسة باقية وناجحة"، ولن تقوضها أزمة معينة.

وكتب قرقاش، اليوم الاثنين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح وينعى مجلس التعاون للمرة الألف، ومن وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة ولن تقوضها هذه الأزمة أو تلك. رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم".



تناول الإعلام الإيراني للقمة الخليجية

السعودية تخشى خروج قطر



أكدت وسائل إعلام إيرانية أن القمة الخليجية لم تسفر عن شيء، معللة دعوة ملك السعودية لأمير قطر لحضور القمة الخليجية لعدة أسباب أبرزها أوردتها وكالة أنباء فارس الإيرانية على النحو الآتي:

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— رضوخ السعودية للضغوط الدولية الناتجة عن قضية مقتل خاشقجي

— تغيير في مسار السياسة الخارجية للسعودية من أجل تخفيف الضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل خاشقجي.

— خوف الرياض من خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي والانضمام لقوة مشتركة مع إيران.

- ضغط البيت الأبيض للحفاظ على وحدة دول مجلس التعاون.



أمير قطر أهان السعودية والقمة

فيما قالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، في مقال أوردته، أن القِمّة الخليجيّة اختتَمت أعمالها في الرياض أمس بعد ساعات معدودة ولم عن أي تطور جديد يستحق الكتابة، والتعليق، فلم نجد إلا كل ما هوَ تكرار ممل لعبارات وردت في بيانات سابقة.

كما تناولت غياب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن القمة وإيفاد وزير دولته للشؤون الخارجية، رغم دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز له، بأنه إهانة لدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الممكلة العربية السعودية.