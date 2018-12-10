- 1/2
- 2/2
الأمر الإداري الذي أصدرته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينهي الاحتفاظ للضباط المجندين عناصر الدورة 249، الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1-1-2019، كما نقلت وكالة "سانا".
sputnik
ويطبق الأمر الإداري اعتبارا من تاريخ 16-12-2018، ويستبعد منه كل من لديه خدمات مفقودة ولم يتم خمس سنوات خدمة (احتفاظ — احتياط).
والتحق الآلاف من الشبان خلال الأشهر القليلة الماضية بصفوف الجيش العربي السوري، حيث تولي القيادة العسكرية أهمية خاصة لتدريب القوات المسلحة وإعدادها لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها.
أكد قائد مركز التدريب في ريف دمشق أن المركز شهد خلال الأشهر الماضية التحاق أعداد كبيرة من المكلفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية والطلاب الضباط المجندين ومنهم من استفاد من مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد،
شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة العامة للجيش السوري تصدر أمرا إداريا بتسريح فئة من عناصر الجيش على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .