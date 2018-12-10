الحوثي يدعو وفد صنعاء لمطالبة السعودية بالكشف عن جثة خاشقجي

وقال الحوثي في تغريدة له عبر "تويتر": "‌‌‌‌‌‌‌‌‏أدعو الوفد الوطني إلى المطالبة بجثة خاشقجي، عند التحاور على أسرى السعودية أو غيرها من دول العدوان".

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وأشار إلى أن "جمال خاشقجي رحمه الله ناصر بمقتله الشعب اليمني، وأظهر بشاعة وإجرام أنظمة العدوان".

يذكر أن وفد المشاورات التابع لصنعاء قد ذكر أمس الأحد أنه تم تحقيق تقدم كبير جدا في ملف الأسرى، وتم وضع آليات التنفيذ بين الجانبين ومن المقرر أن يتم اليوم تبادل الكشوف بين الجانبين.

​وقال سليم المغلس عضو وفد صنعاء في اتصال مع "سبوتنيك"، أمس الأحد، إن ملف الأسرى شبه مكتمل ولم يتبقى سوى تنفيذ باقي الخطوات على الأرض، حيث أن لجنة الأسرى هى الوحيدة التي إلتقى فيها "أنصار الله" والسعوديين وجها لوجه في السويد.

وكان النائب العام السعودي، أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد تم حقنه بمخدر ثم تم تجزيء الجثة.

​وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.