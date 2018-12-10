اتفاق أوبك يرفع أسعار برنت

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الخليج - واس
ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم بعد اتفاق أوبك وبعض المنتجين المستقلين يوم الجمعة على خفض الإمدادات .
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 62.03 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يعادل 0.6 % مقارنة مع الإغلاق السابق، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عشرة سنتات لتصل إلى 52.51 دولار للبرميل متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي .
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