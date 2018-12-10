شكرا لقرائتكم خبر عن سقطة قطرية جديدة.. مبعوث تميم لقطاع غزة يتباهى بثقة إسرائيل فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سقطة جديدة لنظام الحمدين، وفى إطار مجاهرتهم الواضحة بالتطبيع مع إسرائيل، تباهى مبعوث تميم إلى قطاع غزة، محمد العمادى، بوجود تنسيق كامل بين الدوحة وسلطات الاحتلال الإسرائيلى بشأن إدخال أموال إلى حركة حماس فى القطاع، موضحا أن إسرائيل تثق فى قطر وتفضلها فيما يتعلق بقطاع غزة.

وكشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن تصريحات العمادى تزامنت مع مديح من رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، تجاه قطر، إذ قال لوزراء حزبه الليكود، أمس الأحد: "إن آلية مراقبة الأموال القطرية أفضل من مراقبة الرئيس الفلسطينى محمود عباس".



تقرير قطريليكس

وسمح الاحتلال الإسرائيلى، على مدى شهرين لقطر بإدخال أموال بحقائب إلى حركة حماس فى قطاع غزة بمراقبة إسرائيلية كاملة، وفقا لما كشفته قطريليكس.

وتحدث العمادى فى تصريحات صحفية، عن آلية مراقبة إسرائيل للأموال القطرية قائلا: "تم استلام كشوفات الأسماء من غزة وإرسالها للجانب الإسرائيلى لاعتماد الأسماء التى سيتم الصرف لها، وهذا على غرار اتفاق سابق حينما دفعت الدوحة مساعدات عبر الأمم المتحدة؛ لكن الاختلاف هذه المرة أن الأمور تمت من خلال قطر مباشرة".

واعترف العمادى بتحكم إسرائيل فى قوائم المستفيدين من الأموال القطرية، بقوله: "فى السابق سلمتنا حماس 35 ألف اسم، لكن إسرائيل رفضت 5 آلاف منهم، عدنا هذه المرة، وأرسلنا الـ5 آلاف اسم مرة أخرى للجانب الإسرائيلى، وتم اعتماد 800 اسم منها".

وتابع العمادى "تم نقل أموال المنحة القطرية الحالية من الدوحة إلى غزة مباشرة"، مشيرا إلى أن "كافة عمليات الصرف تمت تحت إشرافنا وكل مبنى بريد يوجد فيه اثنان من موظفينا".

وأشاد العمادى بثقة إسرائيل فى قطر قبل اعترافه بنقل الأموال بسيارته، مضيفا "لو أن هناك شك 1% فى دور قطر لن تسمح لى إسرائيل بإدخال 15 مليون دولار بسيارتى للقطاع.. إسرائيل تعرف جيدا وبنسبة 100% أننا نساعد السكان فى غزة، حيث إنها اعتمدت تقارير اللجنة القطرية وفضلتها عن غيرها".