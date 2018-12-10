شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يدشن اليوم المرحلة الأولى لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدشن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"SPARK، فى المنطقة الشرقية للمملكة.

ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومتر مربع، بينما تغطى مساحة المرحلة الأولى 12 كيلومتر مربعً، وتنتهى أعمال تطويرها بالكامل فى 2021 وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

يذكر أن مدينة الملك سلمان للطاقة، هى انعكاسا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتجسيد لبرامجها التنفيذية، والتى من أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذى يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية فى مجالات النمو الواعدة، عبر التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي: الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجيستية.

وتستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد على 120 استثمارًا، وتضم خمس مناطق رئيسية، أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف، وطاقتها ثمانية ملايين طن مترى من الشحن سنويا، ومنطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيرًا منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.