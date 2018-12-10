شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تجدد مبايعتها للملك سلمان بالذكرى الرابعة لجلوسه على العرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت وزارة الخارجية السعودية، بيعتها للملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى، خادم الحرمين الشريفين، فى الذكرى الرابعة للبيعة، وجلوسه على عرش المملكة.

وقالت وزارة الخارجية فى الذكرى الرابعة لبيعة الملك: " نـجـدد الـعـهـد والـولاء".



تغريدة وزارة الخارجية السعودية

وتحتفل السعودية بالذكرى الرابعة لجلوس الملك سلمان بن عبد العزيز، على كرسى العرش، بعد وفاة أخاه الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وتقع مسئولية اختيار الملك وولى العهد، إلى هيئة البيعة السعودية، والتى أصبحت عامودا أساسيا فى الأسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية منذ إنشائها، 18 أكتوبر 2007 بأمر ملكى.

مقر "الهيئة" فى مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها فى الديوان الملكى، ويمكنها بموافقة الملك عقد اجتماعاتها فى أحد مقار الديوان الملكى داخل المملكة أو أى مكان آخر يحدّده الملك.

ويؤدى رئيسها وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم ف الهيئة القسم أمام الملك، وعند وفاة الملك تدعو الهيئة إلى مبايعة ول العهد ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسى للحكم.