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وأضاف السيناتور الجمهوري، في مستهل لقائه مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على شبكة "فوكس نيوز"، أمس الأحد، أنه "لا يمكن للجيش السعودي القتال"، مبينا أن "السعودية تزود الولايات المتحدة بـ9% فقط من مجموع النفط الذي تستورده".
© Sputnik . Serguey Guneev
وقال غراهام: "دعني أكون صريحا جدا معك، لولا وجود الولايات المتحدة بجانبهم، كانت السعودية ستتحدث الفارسية في غضون أسبوع واحد فقط".
وتابع السيناتور المقرب من ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية السابقة "نحن لا نشتري منهم ثمن سكوتنا، ولا يمكننا أن ندعم نظام قاتل لمجرد حماية أمريكا من إيران، بل على العكس تماما نحن بحمايتهم من نحافظ على وجود حكمهم في المنطقة".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أطلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تهديدات طالت المملكة العربية السعودية والملك الملك سلمان بن عبد العزيز.
© AP Photo / Evan Vucci
وأضاف في تجمع انتخابي أخر بولاية "مسيسبي" الأمريكية: أنه تحدث مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال: "قلت صراحة إلى الملك سلمان أنه لن يظل في الحكم لأسبوعين من دون دعم الجيش الأمريكي". وتابع: "نحن نحمي السعودية، ستقولون إنهم أغنياء… أنا أحب الملك، الملك سلمان، لكني قلت له، أيها الملك نحن نحميك، وربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين في الحكم من دون جيشنا، لذلك عليك أن تدفع".
كانت هذه تفاصيل خبر سيناتور أمريكي يلوح بـ"الاحتلال الإيراني" للسعودية في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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