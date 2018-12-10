وصرح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عقيد أركان حرب/ تامر محمد محمود الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن " تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بأصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية".
وتابع الرفاعي في بيانه، أن ذلك البيان يأتي "حفاظا على الأمن القومى المصرى، ولمنع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس فى أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين"، مضيفا:
تحذر القوات المسلحة بأن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية كما تدعو المواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بذلك.
يذكر أن عناصر القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، تكثف إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لمنع دخول أى ملابس أو أقمشة شبيهة بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري يحذر شركات الملابس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.