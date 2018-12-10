نتنياهو: سلطان عمان وافق على مرور طائرات إسرائيلية في أجواء بلاده

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، أبلغه بموافقته على مرور طائرات تجارية إسرائيلية في أجواء بلاده.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في لقاء مع سفراء إسرائيل في دول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين:" وافق سلطان عُمان على السماح لطائرات شركة (إل عال) التجارية السفر في الأجواء العُمانية".

ولم يصدر رد فوري من السلطات العُمانية على ما ذكره نتنياهو.

لكن نتنياهو أشار إلى أنه "ما زال يتعين الحصول على موافقة من المملكة العربية السعودية لكي يكون بإمكان شركة إل عال، تقصير رحلاتها إلى الهند وجنوب شرق آسيا".

وترفض المملكة العربية السعودية السماح للشركة الإسرائيلية بالمرور بأجوائها.

وترفض الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وخاصة العربية منها، السماح للطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائها.

وكان نتنياهو قد التقى مع السلطان قابوس، في العاصمة مسقط، في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتضطر شركة "إل عال" الإسرائيلية إلى المرور في مسارات طويلة من أجل الوصول إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ما يفقدها إمكانية التنافس مع شركات أخرى.

وفي هذا الصدد، فقد قالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن "قرار سلطنة عمان جيد، ولكن حاليا لا معنى له على الإطلاق".

وأضافت القناة الإسرائيلية:" ذلك لأنه للمرور في أجواء سلطنة عمان فإنه ينبغي المرور أولا في أجواء السعودية وهو الأمر غير الممكن حاليا".

ولا تُقيم سلطنة عمان ولا المملكة العربية السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل.