اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365



اندلعت مواجهات، اليوم الإثنين، بين شبان فلسطينيين، وقوات من الجيش الإسرائيلي، على المدخل الشمالي لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوة إسرائيلية داهمت عددا من المنازل والمحال التجارية في مدينة رام الله، وصادرت أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

وأضاف الشهود، إن الجيش استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع الشبان، دون وقوع إصابات.

بدورهم رشق الشبان القوات بالحجارة، وأغلقوا طرقات بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

ويصادر الجيش الإسرائيلي أجهزة كاميرات المراقبة، في إطار بحثه عن منفذي عملية إطلاق نار وقعت فجرا، قرب مدينة رام الله، أسفرت عن إصابة 6 إسرائيليين بجراح، وصفت جروح أحدهم بـ"الخطيرة" واثنين بالمتوسطة، و3 آخرين بـ"الطفيفة".

