127 مستوطنا يقتحمون "الأقصى" بحراسة الشرطة الإسرائيلية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن 127 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، اليوم الإثنين، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول قسم الإعلام في الدائرة، في تصريح مقتضب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن 127 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم.

وجاء الاقتحام مع نهاية عيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه" الذي استمر أسبوعا، واقتحم خلاله مئات المستوطنين، المسجد.

وعادة ما تشهد الأعياد اليهودية ارتفاعا ملحوظا في أعداد المقتحمين.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى في الفترتين الصباحية وما بعد صلاة الظهر، من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي من المسجد، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، قد أشارت إلى أن الاقتحامات التي بدأت عام 2003 شهدت ارتفاعا ملحوظا العام الحالي.

ومنذ ذلك الحين، طالبت دائرة الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بوقف الاقتحامات للمسجد الأقصى ولكن دون استجابة من الشرطة الإسرائيلية.