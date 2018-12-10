اندلاع حريق يقطع التيار الكهربائي بعدة أحياء في شرائع مكة

صحيفة الخليج الالكترونية باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حريقاً اندلع في مولدات كهربائية بمخطط 10 في الشرائع. وتسبب الحريق، حسبما أعلنت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي، في انقطاع التيار الكهربائي عن مخطط 10 ومخطط 7. وعلى الفور، باشرت الفرق الفنية بشركة الكهرباء وتعمل على إعادة التيار الكهربائي.

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