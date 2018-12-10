ماكرون يجتمع مع قادة النقابات ورجال الأعمال ويلقي خطابا

الخليج - د ب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي بقادة من النقابات العمالية ورجال أعمال فضلا عن ممثلين محليين في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن وقعت احتجاجات عنيفة ضد ضرائب الوقود في أنحاء فرنسا للأسبوع الرابع على التوالي.

ومن المقرر أن يشارك العديد من الوزراء في الاجتماع الذي يهدف إلى نزع فتيل ما يسمى باحتجاجات “السترات الصفراء”، والتي استمرت حتى أول السبت على الرغم من قرار ماكرون الأسبوع الماضي بإلغاء الزيادة المقررة في ضريبة الوقود. .

ومن المتوقع أن يلقي ماكرون خطابًا متلفزًا للأمة مساء اليوم الاثنين.

وشارك ما مجموعه 136 ألف شخص في مظاهرات السترات الصفراء في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت، حيث تم اعتقال أكثر من 1700 شخص.