شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف جوي ومدفعي عنيف على مواقع وتجمعات المليشيا برازح وشدا والان مع التفاصيل

تعرضت مواقع وتجمعات تابعة للمليشيا في مناطق حدودية بمحافظة صعدة لقصف جوي ومدفعي عنيف. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. كما تعرضت مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية لقصف مماثل. وأفادت المصادر أن القصف المدفعي على رازح تزامن مع قصف جوي على مواقع للمليشيا في منطقة القد بالمديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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