شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر قرب ذروته في 5 أشهر مع انخفاض الدولار والان مع التفاصيل

استقرت أسعار الذهب الإثنين بعدما لامست مستوى جديدا هو الأعلى في 5 أشهر في أوائل الجلسة مع تراجع الدولار بعد صدور بيانات ضعيفة عن الوظائف الأمريكية عززت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1247.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 11 يوليو/تموز عند 1250.55 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1254.4 دولار للأوقية.

ونزل الدولار أمام اليورو والين بعدما أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية بواقع 155 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ارتفاعها 200 ألف وظيفة، في حين كانت زيادة الأجور أضعف من المتوقع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% إلى 14.56 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم نحو 1% إلى 1212 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 790.70 دولار للأوقية، بعدما انخفضت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 12 سبتمبر/أيلول عند 779 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة.