شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكشف عن بشرى بشأن «سرعات الإنترنت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحه، إن الوزارة تسعى لزيادة سرعات الإنترنت المتنقل في المملكة بنسبة 150% لتصبح نحو 28 ميجابت/ث، وصولاً إلى 45 ميجابت/ث في عام 2020.

وأوضح السواحة أن الوزارة تمكنت من تغطية كل المناطق النائية المأهولة بالسكان بالخدمات الأساسية للاتصالات، وتوسيع تغطية النطاق العريض اللاسلكي في المناطق النائية إلى 128 ألف منزل بنهاية هذا العام.

وأبان أن الوزارة أوصلت شبكات الألياف الضوئية لـ700 ألف منزل، وتسعى لتغطية 3.5 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية بحلول 2020م.

وأضاف أن الوزارة نجحت في تطوير البنية التحتية الرقمية لتكون قادرة على دعم التقنيات المستقبلية، وخدمات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وإنشاء صندوق خاص لتحفيز تنفيذ تقنية (FTTH) بقيمة 3 مليارات دولار.