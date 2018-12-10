شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان لـ«الحوثيين»: لا تكرروا نفس الخطأ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

طالب سفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ألا يكرروا خطأهم بالتخلي عن العملية السياسية، مستشهداً بما فعلوه مع نتائج الحوار الوطني اليمني، ومحادثات الكويت وجنيف.

وأكد سفير المملكة أن الشعب اليمني الشقيق يستحق فرصة حقيقية للسلام، معرباً عن أمله في أن تحقق المحادثات تقدماً ملموساً لتحقيق سلام دائم، في ظل وجود عدد من تدابير بناء الثقة القائمة بالفعل.

جاء ذلك خلال تغريدات للأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس (الأحد)، حيث رحب بأي فرصة للسلام، مشيراً إلى أن نقل المصابين الحوثيين لتلقي العلاج الطبي خارج اليمن أظهر التزام التحالف العربي بعملية السلام السياسية، ومحادثات الأمم المتحدة في السويد بقيادة مبعوث الأمم المتحدة.

وأشاد بجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث للجمع بين مختلف الأطراف اليمنية في محادثات السويد.

وأعرب السفير السعودي عن أمله في أن تحقق المحادثات تقدما ملموسا لتحقيق سلام دائم، في ظل وجود عدد من تدابير بناء الثقة القائمة بالفعل.