بالفيديو.. الفنانة التونسية درة تكشف موقفها من المساواة في الميراث

أكدت الفنانة التونسية درة تأييدها لقرار المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى الذي أقر مؤخرا في تونس، وذلك في حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.

وأشارت درة إلى أن القرار جاء بعد مطالبات من المجتمع المدني في تونس بتنفيذه دعما لحقوق المرأة، ولفتت إلى أن الشارع التونسي يوحد به من يؤيد أو يرفض القرار لأنه ليس إجباريا، ويمكن لمن يرغب في اتباع الأسلوب الشرعي في توزيع الميراث فعل ذلك.

وأضافت أنها ترى أن القرار جيد للمرأة التي لم يعد أي شيء مضمونا بالنسبة لها، ويمكن أن تجد نفسها وحيدة، أو بلا زوج.



