مصرع مسؤولين سودانيين محليين في تحطم مروحية شرقي البلاد

أفادت مصادر سودانية ووسائل إعلام محلية، الأحد، بتحطم مروحية كانت تقل مسؤولين شرقي البلاد.

وقالت مصادر في موقع الحادث لـ"العين الإخبارية"، إن المروحية كان تقل 11 شخصا من أعضاء حكومة ولاية القضارف، لقي 9 منهم مصرعهم، بينهم والي ولاية القضارف ميرغني صالح، ونائب مدير الشرطة ومسؤول الاستخبارات بالولاية، فيما نجا اثنان بعد أن تمكنا من القفز قبل انفجار على متنها.

وأشار نائب دائرة القضارف بالبرلمان القومي مبارك النور، في تصريح لـ"العين الإخبارية" إلى أن الوالي وأعضاء حكومته كانوا في جولة تفقدية للحدود الشرقية مع إثيوبيا، مبينا أن الطائرة تحطمت نتيجة عطل فني بها.





وأكد النور وفاة الوالي ومدير مكتبه ومدير الاستخبارات ونائب الشرطة بالولاية بجانب مسؤول ملف ترسيم الحدود مع إثيوبيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد أحمد خليفة الشامي، قد أعلن سبتمبر/أيلول الماضي تحطم طائرات تدريب عسكرية شمال الخرطوم واستشهاد طاقمها.