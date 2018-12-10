فولكس وفورد تتعاونان لتصنيع سيارات فائقة السرعة

نجحت مذكرة التعاون التي وقعت في يونيو الماضي بين شركتي فولكس فاجن Volkswagen وفورد Ford في تطوير علاقة الشركتين لشراكة فيما بينهما لتصنيع موديلات فائقة السرعة.

ووفقا لموقع "موتور وان"، فإن مذكرة التعاون بين الشركتين تطورت إلى مستوى التعاون المشترك للموديلات، والحصول على الخبرات المتبادلة بين الشركتين، لمنح عملائهما أفضل خدمة ممكنة.

ويرى خبراء الموقع الأمريكي، أن الشراكة بين فورد Ford وفولكس فاجن Volkswagen ستعود بالنفع على الجانبين، خاصة في مجال تصنيع الموديلات فائقة السرعة، والموديلات غير التجارية، كون الشركتين في حاجة إلى خبرات بعضهما، لتطوير هذه الفئات من سياراتهما.

وهو ما أكده "هيربيرت دايس"، المدير التنفيذي لفولكس فاجن، في أحدث تصريحات له نقلها الموقع، حيث قال إن شركته بدأت بالفعل في استخدام عدد من مصانع شركة فورد بالولايات المتحدة لتصنيع موديلاتها المستقبلية.

وأكد "هيربيرت" أن الهدف الأول من هذه الشراكة دعم مكانة فولكس فاجن داخل الولايات المتحدة، ومساعدة شركة فورد على تحقيق الأمر نفسه بأوروبا.

وعلى مستوى المبيعات، فإن فولكس فاجن Volkswagen تحتاج إلى خبرات فورد Ford التسويقية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الجانب الآخر تحتاج فورد Ford إلى خبرة فولكس فاجن Volkswagen التسويقية بقارة أوروبا وأمريكا اللاتينية والصين.