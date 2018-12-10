دراسة: الجري أثناء الحمل لا يؤذي الجنين

نفت دراسة بريطانية حديثة بشكل قاطع ما سبق وتردد من أن ممارسة الجري الخفيف خلال الحمل تؤدي إلى الولادة المبكرة أو نقص وزن المولود.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن جامعة "كينج"، أن صحة الرضع لا تتأثر بعدد المرات التي مارست فيها الأم رياضة الجري أو المسافة التي قطعتها طوال فترة الحمل.

وأكدت الدراسة أنه يمكن للأم الاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية أثناء الحمل، بل يجب تشجيعها على ذلك لضمان الفوائد الصحية لها ولطفلها.

كانت دراسات سابقة أشارت إلى أن جريان الدم الشديد يؤثر على عنق الرحم، وبالتالي على صحة الجنين، إلا أن علماء الدراسة الحديثة يؤكدون أن الوضع آمن بالنسبة للأم.

وتوضح الدراسة أن التمارين الرياضية المنتظمة أثناء الحمل تساعد في الحد من آلام أسفل الظهر، وعروق الدوالي، وتورم الكاحلين، ومشاعر التوتر والقلق، والاكتئاب.

وأكدت الدراسة أن ممارسة الحامل لرياضة الجري خلال فترة الحمل آمنة تماماً في معظم الحالات. وأشارت النتائج أيضا إلى أن العداءات الحوامل كن أكثر احتمالا لعملية الولادة.