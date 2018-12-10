رئيس تحرير اليمن العربي يكشف الخطوة القادمة بشأن ميناء الحديدة

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز المصرية، إنه على الرغم من وجود انتقادات كثيرة بحق مفاوضات الأمم المُتحدة، ولكن نظرة الشعب اليمني إلى المفاوضات بأنها ستكون "طاقة الخروج" من الحرب والأزمة.

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أنه لابد من سرعة تسليم ميناء الحديدة إلى هيئة مُحايدة تضمن سرعة إيصال المساعدات الإغاثية إلى مُستحقيها من الشعب المدني، إضافة إلى انسحاب عناصر المليشيا وترك السلاح للوصول إلى سلام دائم.

واستكمل مُحسن أن هناك انتهاكات كثيرة من قبل عناصر المليشيا فى الوقت الحالى ومحاولات القصف مازالت مُستمرة، مُشدداً على إجراءات بناء الثقة.

وقال مُحسن إن الأُمم المُتحدة ليس لها سوى عملية الإشراف فقط على انسحاب الأطراف من داخل مدينة الحديدة؛ ولكن الإدارة ستكون لجهة مدنية خالصة تتبع إدارة الموانئ.

