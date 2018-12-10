رئيس تحرير اليمن العربي يكشف الخطوة القادمة بشأن ميناء الحديدة

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أنه لابد من سرعة تسليم ميناء الحديدة إلى هيئة مُحايدة تضمن سرعة إيصال المساعدات الإغاثية إلى مُستحقيها من الشعب المدني، إضافة إلى انسحاب عناصر المليشيا وترك السلاح للوصول إلى سلام دائم.
واستكمل مُحسن أن هناك انتهاكات كثيرة من قبل عناصر المليشيا فى الوقت الحالى ومحاولات القصف مازالت مُستمرة، مُشدداً على إجراءات بناء الثقة.
وقال مُحسن إن الأُمم المُتحدة ليس لها سوى عملية الإشراف فقط على انسحاب الأطراف من داخل مدينة الحديدة؛ ولكن الإدارة ستكون لجهة مدنية خالصة تتبع إدارة الموانئ.
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