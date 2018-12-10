دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي جريمة قتل غامضة في مقر شركة جوجل.. تعرفوا على التفاصيل

عثرت قوات الشرطة في ولاية نيويورك، على جثة مهندس برمجيات يُدعى سكوت كروليك ويبلغ من العمر 22 سنة داخل مقر شركة جوجل الأمريكية دون سبب واضح.

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وحسب تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين شركة جوجل فأن إعلان وفاة كروليك كان من جانب العاملين في خدمة الطواري الطبية بالشركة؛ حيث تم العثور عليه فاقدًا للوعي في الطابق السادس منها

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ومن جانبها أوضحت الشرطة الأمريكية أنها لم تجد علامات على حدوث صدمة وأن الوفاة لا تبدو مشتبها فيها، ولكنها نوهت إلى أن مكتب الفاحص الطبي في نيويورك سيحدد سبب الوفاة خلال الفترة المقبلة.المزيد:

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