دبي - بواسطة محمد فارس © FAISAL AL NASSER وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الجبير: لن نسلم أيا من مواطنينا لتركيا

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن بلاده لن تسلم أيا من مواطنيها لتركيا، وعلى أنقرة أن تنفذ التزاماتها بتقديم جميع المعلومات التي طلبتها المملكة.

وقال الجبير، ردا على استفسار أحد الصحفيين حول طلب تركيا تسليمها المشتبه بهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي: "نحن لا نسلم أيا من مواطنينا، وأعتقد أن الدستور التركي يمنع تسليم الأتراك إلى جهات خارجية أيضا".

وأضاف: "نستغرب أن تطالبنا دولة لا تقدم لنا أي معلومات بالطرق القانونية، بإرسال مواطنينا إليها".. "من اللائق أن تقدم حكومة أنقرة المعلومات التي طلبناها منها بشكل رسمي وقانوني".

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وكرر الوزير السعودي على أن بلاده، ومنذ وقوع "المأساة" (مقتل خاشقجي)، سعت إلى معرفة وقائع وتفاصيل الحادث، والمسؤولين عنه، وقال: "نجدد التأكيد أننا لن نخفي شيئا من هذا الأمر، ونحن نشر كل معلومة نحصل عليها".

يشار إلى أن النيابة العامة التركية أصدرت يوم الأربعاء الماضي مذكرة اعتقال بحق المسؤولين السعوديين سعود القحطاني، وأحمد عسيري، لـ "دورهما" في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

المصدر: RT