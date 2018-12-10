شاهد.. كيف شكر رئيس وفد الدوحة أمير الكويت بعد تفقده علم قطر

دبي - بواسطة محمد فارس © Предоставлено: Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti" قبّل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري رأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح شاكرا له تفقده العلم القطري أثناء التقاط صور جماعية في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

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