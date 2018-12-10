شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات لجان البرلمان العربى الأربع بتشكيلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجتمعت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومى لمناقشة واعتماد تقرير اللجنة الثانى حول الحالة السياسية فى العالم العربى 2018م. وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية دراسة مقترح تشريع قانون استرشادى لتحقيق الأمن الغذائى فى العالم العربى. فيما تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع قرار بشأن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الدول العربية التى تعرضت لعمليات إرهابية، ودعمها فى حربها ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وقرار بشأن إدانة التعامل العنصرى ضد الأطفال اللاجئين السوريين فى المدارس البريطانية. وتبحث لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تنسيق الجهود بشأن اعتماد وثيقتى البرلمان العربى "الوثيقة العربية لحقوق المرأة، ووثيقة الشباب العربى" من مجالس جامعة الدول العربية. فيما يعقد مكتب البرلمان العربى بتشكيله الجديد اجتماعه الخامس اليوم الاثنين، لاعتماد تقارير اللجان وإقرار جداول أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى للبرلمان العربى، والتي ستعقد غدا الثلاثاء.

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