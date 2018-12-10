شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين حملة "100حكاية إنسانية" باليمن لرصد جرائم الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت زعفران يزيد مدير مؤسسة تمكين المرأة فى اليمن، إن الجرائم والانتهاكات التى مارستها الميليشات ضد اليمن مستمرة وأصبحت تمثل جريمة كل ساعة وفقا للتقارير الخاصة بالرصد، مؤكدة أن إطلاق وتدشين "حملة 100 حكاية إنسانية" تزامنا مع الذكرى الـ70 للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولى بالتدخل لوقف الجرائم التى تتم ضد الشعب اليمنى والذى تقع عليه مسئولية حماية المدنيين خاصة وأن الجرائم تتنافى مع كافة الأعراف والتشريعات.

وأضافت زعفران خلال كلمه لها بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بصرخة قوية نطلق استغاثة بلسان الشعب اليمنى فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان والتى تتلخص بمطلب وحيد إيقاف الجرائم وإخضاع المجرمين للعقاب وانصاف الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء.

وأكدت مدير مؤسسة تمكين المرأة فى اليمن، أن ميلشيات الحوثية تمارس كافة الجرائم المحرمة دوليا والمخالفة للشريعة السماوية وكافة الأديان منها الإعدام خارج إطار القانون وزراعة الألغام والاختفاء القسرى وحصار المدن المؤهلة بالسكان وتفجير المنازل واستهدافها بالأسلحة الثقيلة ما نتج عنه قتل الأطفال والنساء.



واستطردت، أنه من المؤسف استمرار الصمت الدولى تجاه الانتهاكات الحوثية وما نتج عن ذلك من سقوط ضحايا مدنيين من الأطفال والنساء، مطالبة بسرعة محاكمة الجناة.

ومن جانبه قال مراد الغلقى مدير المنتدى الاجتماعى الديمقراطى اليمنى، أن الانتهاكات التى يمارسها الميليشات الحوثية طالت الجميع باليمن منذ 4 سنوات وهناك اعتداءات وانتهاكات خطيرة يتعرض لها المواطنون، وتخالف القانون الدولى الإنسانى مازال يتعرض لها الجميع وهذه الانتهاكات لم يستطع أحد منعها سواء المجتمع الدولى وكذلك المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.