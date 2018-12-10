" بي كا كا" الإرهابية تواصل تجنيد الأطفال شمالي العراق

دهوك / الخليج 365

تواصل منظمة "بي كا كا" الإرهابية إجبار الأطفال الإزيديين على التجنيد وحمل السلاح في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وفي حديث للأناضول، قال المتحدث باسم العشائر العربية في محافظة نينوى الشيخ مزاحم أحمد الحويت، إن المنظمة الإرهابية تجبر الأطفال الصغار على حمل السلاح.

وأضاف: "قامت "بي كا كا" بخطف أكثر من 100 طفل في قضاء سنجار، وأجبرتهم على حمل السلاح".

وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال يتلقون التدريبات أولًا في سنجار ومن ثم ينتقلون إلى سوريا للمشاركة في الاشتباكات بصفوف تنظيم "ي ب ك"، وهو امتداد "بي كا كا".

وبيّن الحويت أن المنظمة الإرهابية حفرت ما لا يقل عن 150 نفقا في جبل سنجار ومركز القضاء.

ولفت إلى أن للمنظمة 5 معسكرات في سنجار، تضم حوالي 5 آلاف مسلح.

وتابع: "كل معسكر يضم حوالي ألف مسلح، وهناك 5 معسكرات لـ بي كا كا في سنجار، كما أن هناك مئات المسلحين والمناصرين غير المسجلين".

وطلب الحويت الدعم من تركيا من أجل تطهير المنطقة من "بي كا كا" التي تشكل خطرًا كبيرًا.

وأكّد أن قيادات العشائر العربية في نينوى متفقة على مسألة التدخل التركي من أجل إنهاء أنشطة "بي كا كا" في المنطقة.