شكرا لقرائتكم خبر عن نفط برنت يرتفع بعد اتفاق خفض الإنتاج وغلق حقل "الشرارة" الليبي والان مع التفاصيل

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الاثنين بعد أن اتفقت أوبك وبعض المنتجين المستقلين الجمعة على خفض الإمدادات من يناير كانون الثاني.

وعلى الرغم من ذلك، فإن توقعات الأسعار في العام القادم تظل ضعيفة في ظل حالة من التباطؤ الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.03 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وقال متعاملون إن إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا أيضا والبالغ إنتاجه 315 ألف برميل يوميا ساهم في دفع برنت للارتفاع.

وزادت الأسعار بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا، وهي منتج ذو ثقل، الجمعة إنهم سيخفضون إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، إذ يقلص أعضاء أوبك الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا بينما يخفض المستقلون إنتاجهم بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان الاثنين إن إغلاق أكبر حقولها النفطية سيتسبب في خسائر يومية في الإنتاج تُقدر بحوالي 315 ألف برميل يوميا، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا في حقل الفيل النفطي.

في الوقت نفسه تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات مقارنة مع التسوية السابقة لتصل إلى 52.51 دولار للبرميل، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي في الوقت الذي لا يشارك فيه قطاع النفط الأمريكي المزدهر في التخفيضات المعلنة.

وقال بنك مورجان ستانلي الأمريكي إن الخفض "كاف على الأرجح لموازنة السوق في النصف الأول من 2019 والحيلولة دون ارتفاع المخزونات".

وأضاف أنه يتوقع "أن يبلغ برنت 67.5 دولار للبرميل بحلول الربع الثاني من 2019 انخفاضا من 77.5 دولار.