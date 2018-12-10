شكرا لقرائتكم خبر عن جولة داخل أول سفينة سياحية إسبانية تصل دبي والان مع التفاصيل

استقبل ميناء راشد التابع لـ"موانئ دبي" العالمية سفينة "هورايزون" التابعة لشركة "بولمان تورز كروزس"، التي تعد أول سفينة إسبانية تصل إلى موانئ دبي، وتحمل أكثر من 25 ألف سائح، وهو ما يمثل خطوة مهمة في موسم الرحلات البحرية في دبي.

كما وصل إلى ميناء رشاد 4 سفن أخرى ترفع أعلام المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا وإيطاليا.

ومن المقرر أن تستمر الرحلة البحرية لـ"هورايزون" 7 أيام في مياه الخليج، في رحلة تنطلق من وإلى دبي.





تعد سفينة "هورايزون" من كبرى السفن الإسبانية، إذ تم تجديدها عام 2009، لتكون مهيئة لتحمل على متنها 1828 مسافرا، وتتكون السفينة من 9 طوابق، تضم 721 كابينة.





وتتميز "هورايزون" بالكثير من المرافق الترفيهية لتقدم أعلى مستويات الخدمة للسائحين، من بينها 6 مقاهٍ، و3 مطاعم، ومركز طبي حديث، والعديد من المراكز الرياضية والترفيهية، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية، ومقصورات تشمس اصطناعي وجاكوزي.



وتتنوع الكبائن وتتدرج في مزاياها وخدماتها، ويتوافر أجنحة ملكية تمتاز بالخدمات ذات جودة عالية لتوفر تجربة سفر ليس لها مثيل مليئة بالرفاهية، كذلك تتوافر كبائن للعائلات وكبائن فردية، مع مساحة أرضية لا تقل عن 15.20 متر مربع، مجهزة بسرير مزدوج وحمام وتلفاز.





وتتيح "هورايزون" فرصاً عديدة للاستمتاع بالطعام على متن الجناح الملكي المتصل بتراس مساحته 55 مترا مربعا، يمنح السائحين عالماً من الفخامة والراحة، إلى جانب ملهى ومسرح وقاعات مكتبات داخلية.

وبهذه المناسبة، أقامت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي حفلًا لتبادل الدروع والمفاتيح على متن سفينة "هورايزون" مع قبطان السفينة، بحضور ممثلين عن القطاع العام في دبي بـ"موانئ دبي العالمية"، وجمارك دبي، والإدارة العامة لشؤون الأجانب.